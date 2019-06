Luiza Possi dá à luz seu primeiro filho

Luiza Possi e Cris Gomes no baile da Amfar em 2018 Foto: Luciana Prezia/ Estadão

Luiza Possi deu à luz seu primeiro filho com o diretor de TV Cris Gomes neste sábado, 29, às 17h26. Segundo publicação da cantora no Instagram, Lucca nasceu por cesárea com 2,5 quilos.

Leia também: Luiza Possi confirma sexo e nome do filho após spoiler de Christiane Torloni

"Nosso Lucca chegou! Nunca pensei que pudesse sentir um amor tão grande, é uma felicidade que não tem explicação! Nós estamos bem, obrigada a todos que mandaram boas vibrações!", escreveu a nova mamãe.

A vovó Zizi Possi também usou as redes sociais para comemorar a chegada do bebê: "Ver minha filha plena como nunca, meu neto conosco, meu genro o homem mais carinhoso e companheiro que conheci..... Que dia abençoado Meu Deus!"

A cantora anunciou a gravidez em janeiro e contou que a gestação não foi planejada. "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade! Paz e amor pra todos vocês", revelou na rede social.

Luiza Possi e Cris Gomes se casaram em setembro de 2018, em São Paulo, em cerimônia íntima para amigos e familiares.