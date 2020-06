Luiza Possi comemora aniversário de um ano de seu filho, Lucca

A cantora Luiza Possi junto com o filho, Lucca Foto: Instagram / @luizapossi

A cantora Luiza Possi comemorou na segunda-feira, 29, o aniversário de um ano do seu primeiro filho, Lucca. Ela publicou algumas fotos da criança, que comemorou a data apenas com a família, em casa, devido à pandemia do novo coronavírus.

“Passa um filme na minha cabeça de tudo que vivemos... Obrigada por existir, criatura de Deus mais incrível do mundo. Fico emocionada”, comentou Luiza em uma publicação na sua conta no Instagram. Ela também fez uma retrospectiva com várias fotos de Lucca em seus stories.

A cantora mostrou um pouco da comemoração do aniversário da criança, que contou com alguns brinquedos como uma piscina de bolinhas. Estava presente na comemoração a cantora Zizi Possi, mãe de Luiza e avó de Lucca.

Lucca é filho de Luiza com o diretor de TV Cris Gomes, e, segundo ela, nasceu um mês antes do previsto. Em janeiro de 2019 ela anunciou a gravidez, e contou que não foi planejada: “O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais