Luiza Possi anuncia nascimento do segundo filho, Matteo: ‘Foi mágico’

Luiza Possi e Cris Gomes no Hospital São Luiz com equipe médica Foto: Kátia Rocha

O segundo filho de Luiza Possi e Cris Gomes, Matteo, nasceu neste domingo, 17. Os dois já são pais de Lucca, de 2 anos de idade.

A cantora anunciou o nascimento do menino nas redes sociais. No Instagram, ela compartilhou um vídeo e uma foto com o recém-nascido.

“Nasceu meu doce Matteo. Tão esperto, tão querido, tão perto de mim. Nasceu de parto normal, está agora nos meus braços e abraços. Vida longa ao meu pequeno. Obrigada a todos que vibraram por nós! Funcionou! Amém. Muito amor por aqui”, comemorou.

A artista ainda descreveu o parto normal como "mágico" e agradeceu ao apoio da equipe médica e da família. "Eu senti a dor e a delícia de um parto normal maravilhoso! Que benção!”, afirmou.

"Meu amado companheiro esteve comigo todo o tempo, Cris Gomes, meu grande amor! Eu te amo demais! E a Vovó Guigui, Zizi Possi, ficou com o Lucca dando uma super força inenarrável", finalizou.