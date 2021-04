Luiza Possi anuncia gravidez do segundo filho: 'Turbilhão de emoções'

Luiza Possi e Cris Gomes são pais do Lucca, de um ano Foto: Instagram/ @luizapossi

Luiza Possi, 36, anunciou a gravidez do segundo filho nesta segunda-feira, 19. A cantora usou as redes sociais para contar a novidade, em uma postagem com fotos da família.

No Instagram, a artista aparece abraçada com o marido, Cris Gomes, que segura o teste positivo de gravidez, e com seu primogênito, Lucca, de um ano e dez meses. "Quando você faz esse teste e o resultado vem escrito grávida, o coração dispara", iniciou ela na legenda do post.

"A vida muda naquele instante. Sua vida agora é de outro alguém. Uma alegria sem tamanho invade os sentimentos. Eu tive a felicidade de passar por isso duas vezes. E as duas eu estava ao lado do Cris, meu marido amado. Nunca fiz o teste sozinha, só com ele. As duas vezes eu não achava que seria esse o resultado", revelou Luiza.

"Eu estava tão nervosa e fazer um teste que não me deixou dúvida do resultado foi muito importante para esse momento. Sem saber descrever aquele turbilhão de emoções. A vida tem seus próprios planos pra nós. Eu só posso agradecer e dizer que vou honrar essa benção sendo a melhor mãe que eu posso ser. Agora eu posso dizer: 'meus filhos', no plural", celebrou Possi.

A cantora e Cris Gomes se conheceram durante o quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, e assumiram o namoro em julho de 2017. Os dois se casaram em setembro de 2018 e, no dia 29 de junho do ano seguinte, nasceu o primeiro filho do casal.