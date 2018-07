Luiza Brunet tem crise de ciúmes e termina namoro com empresário bilionário

Luiza Brunet e o empresário Lírio Parisotto terminaram o namoro. Foto: Antonio Salani/Divulgação

Luiza Brunet e o empresário Lírio Parisotto terminaram o namoro novamente. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a ex-modelo teve uma crise de ciúmes durante uma viagem que o casal fez pela Grécia recentemente.

Luiza teria perdido a cabeça e discutido feio com Lírio, que resolveu colocar um ponto final na relação que, entre idas e vindas, já durava quatro anos.

Com o fim do namoro, o empresário decidiu viajar para a Itália sozinho e Luiza voltou para o Brasil, onde passou - também sozinha - o Dia dos Namorados.

Diante da confusão, ambos passaram a fazer posts enigmáticos em suas redes sociais. Luiza, por exemplo, deu uma alfinetada no ex postando um texto do escritor Augusto Cury falando sobre o valor do dinheiro e de coisas que um milionário não compra.

"O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário", postou a ex-modelo.

Já o bilionário empresário escreveu: "Bom dia a todos os enamorados. Que Deus tenha piedade, proteja e ilumine."

Procurados pelo jornal, ambos não quiseram comentar o caso. Lírio foi apontado pela revista Forbes em 2012 como dono de uma fortuna avaliada em US$ 2,4 bilhões.