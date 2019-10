Luiza Ambiel diz que fez aulas de artes marciais 'para se defender' na 'Banheira do Gugu'

Atriz Luiza Lambiel participou do quadro 'Banheiro do Gugu' na década de 1990. Foto: Instagram/@luizaambieloficial

A atriz Luiza Lambiel, de 47 anos, revelou durante entrevista a Geisy Arruda que fez aulas de artes marciais para se defender de "mãos bobas" no quadro dominical Banheira do Gugu, que protagonizou na década de 1990.

"Foi bem complicado, mas fui pegando o jeito. Tive de fazer artes marciais para me defender dos caras que pensavam: 'ela está aqui de biquíni, vou aproveitar'. Essa mania de julgar a gente pelo que a gente está usando", detalhou na entrevista para o canal no YouTube Ponto-G.

Luiza contou ainda sobre seu crush pelo pai da Anitta, Mauro Machado, o 'painitto'. "Não conheço pessoalmente ainda. Mas converso muito por vídeo, ele é muito legal. A gente conversa bastante. É uma pessoa que parece que conheço há muito tempo." Ela disse também que sentiu ciúmes do paquera por um abraço que ele deu em Gretchen.

A atriz ficou famosa na década de 1990 por participar, por quatro anos, da Banheira do Gugu, quadro do Domingo Legal. Nele, ela entrava em uma banheira de biquíni, com convidados famosos, e tentava evitar que eles apanhassem sabonetes.

Luiza contou que está solteira e que já recebeu propostas para programas, mas nunca aceitou - embora ainda hoje as receba. A cifra oferecida na época chegou a R$ 50 mil por uma noite, segundo ela, e "foi cunhado de um político" que propôs.

Assista à entrevista abaixo: