Luiz Melodia poderá virar samba-enredo no Carnaval do Rio em 2019

No apagar das luzes do Carnaval, os foliões precisam se desintoxicar. Luciana indica saladas, que ajudam a eliminar as toxinas do fígado, além de carnes magras, frutas ricas em água e chás. “O chá feito com erva dente-de-leão tem um papel bem positivo no fígado e o chá de hibisco também é ótimo, experimente gelado com canela ou gengibre”, ensina.

Foto: Pixabay