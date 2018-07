Luiz Fernando Guimarães homenageia marido: 'Moreno do meu coração'

Luiz Fernando Guimarães e seu marido, Adriano Medeiros Foto: Instagram / @luizguimaraesoficial

O ator Luiz Fernando Guimarães, eterno Rui de Os Normais, publicou uma foto ao lado de seu marido, Adriano Medeiros, com quem está desde 2004, em seu Instagram.

"Uma foto do moreno do meu coração", escreveu na legenda. Luiz não publica fotos ao lado de Adriano com grande frequência, enquanto o amado possui um perfil fechado.

Confira abaixo a imagem e também alguns outros momentos de carinho entre os dois:

Uma foto do moreno do meu coração Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães ® (@luizguimaraesoficial) em Nov 7, 2017 às 5:02 PST

Demorouuuuuuu mas chegou!!! Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães ® (@luizguimaraesoficial) em Set 15, 2017 às 4:59 PDT

Bom domingo! Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães ® (@luizguimaraesoficial) em Set 10, 2017 às 11:09 PDT