Luísa Sonza ultrapassa Anitta e chega ao topo do Spotify Brasil

'Sentadona (Remix)', de Luisa Sonza, apareceu em primeiro lugar nas músicas mais tocadas do Brasil do Spotify. Foto: Felipe Grafias

A cantora Luísa Sonza alcançou um novo recorde. O hit Sentadona (Remix) apareceu no topo das músicas mais ouvidas nesta quarta-feira, 30, no Spotify.

A música, parceria da artista com Davi Kneip, Mc Frog e Dj Gabriel do Borel, somou mais de 1 milhão de streams no dia e ultrapassou o fenômeno Envolver, de Anitta.

Envolver fez história ao chegar ao topo do Spotify Global na última sexta, 25, e a artista foi a primeira latina a conquistar o feito. Na segunda, 28, Sentadona (Remix) também apareceu no Top 50 do Spotify Global, em 45º.

Na quarta, porém, Anitta apareceu em 3º lugar no ranking global e Luísa, em 68º. Sentadona (Remix) é um viral no TikTok e já foi usada mais de 80 mil vezes em vídeos da rede.

acordei assim SentaDONA é n 1 pic.twitter.com/AOFGSf9Pld — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 31, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais