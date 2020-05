Luísa Sonza se emociona em live ao cantar música que compôs para o ex-marido

Luisa Sonza se emociou ao cantar em live música que compôs para o ex-marido Whindersson Nunes Foto: Reprodução YouTube/ Luisa Sonza

A live de Luísa Sonza nesta sexta-feira, 9, teve de tudo um pouco. A artista colocou os internautas para dançar com seu repertório de pop e funk, mas também fez a plateia virtual se emocionar ao fazer covers mais românticos como Você me vira a cabeça, de Alcione. No entanto, o sentimento ficou mesmo à flor da pele quando a cantora interpretou Olhos castanhos, que compôs em homenagem ao ex-marido Whinderson Nunes.

Durante a música, Luisa deixou de cantar alguns trechos, se virou para beber água, voltou ao microfone, até que disse: "eita, coração!".

A canção foi lançada em 2017 quando ela estava noiva do youtuber com quem se casou em 2018.

Luísa Sonza quase chorando cantando “Olhos castanhos” que foi escrita para o Whindersson... :( Essa música é maravilhosa, eu amo#LiveLuisapic.twitter.com/EdJ2Hu7FyC — Day Stark (@dayanaduque) May 9, 2020

A emoção da cantora durante a transmissão ao vivo também mexeu com o público que estava acompanhando e se manifestou pello Twitter. Veja as reações:

Eu achei que ia rebolar , sabe Luisa Sonza ? #LiveLuisa pic.twitter.com/CGgDneUi5h — Mayk em (@maycu_x) May 9, 2020

Eu tô no chão vendo a Luísa Sonza super emocionada cantando “olhos castanhos”, senti a dor daqui.. — Vitória Teodoro. (@vitoriateodorop) May 9, 2020

NO QUE VOCÊS TÃO PENSANDO? EU N TO ENTENDENDO pic.twitter.com/tII9aiE2BE — AK-G (@giu_liass) May 9, 2020

Eu quase chorei vendo ela cantar essa live, @luisasonza é tudo p mim❤ https://t.co/D82UX1gkwn — baby Angel️ (@ECleoson) May 9, 2020

Eu quase chorei vendo ela cantar essa live, @luisasonza é tudo p mim❤ https://t.co/D82UX1gkwn — baby Angel️ (@ECleoson) May 9, 2020

Se você não chorou enquanto Luísa Sonza cantava Olhos Castanhos, mesmo conhecendo a história do casal Whind e Lu, você não tem coração é isso.#LiveLuisa pic.twitter.com/TTKAzTharX — Beatriz (@_mabimenezes) May 8, 2020

será se o whindersson tá assistindo a luísa sonza? se sim, eu só consigo imaginar ele assim: e eu tô assim sofrendo pelos dois#LiveLuisa pic.twitter.com/SNaRcYxACV — triste, louca ou má (@tontonrl) May 9, 2020

“Pedi pra Deus cuidar de cada passo Pra num futuro um filho meu ter teu traço” Quando numa imagem você não sabe nem o que falar, apenas sentir #LiveLuisa luisa sonza pic.twitter.com/4MsK1lMdFC — procura no insta (@brunoduqe) May 9, 2020

“Pedi pra Deus cuidar de cada passo Pra num futuro um filho meu ter teu traço” Quando numa imagem você não sabe nem o que falar, apenas sentir #LiveLuisa luisa sonza pic.twitter.com/4MsK1lMdFC — procura no insta (@brunoduqe) May 9, 2020

a luisa sonza cantando olhos castanhos e nitidamente emocionada lembrando do Whindersson eu em casa: #LiveLuisa pic.twitter.com/57c7ZvxFiI — queen y (@yasmixsz) May 9, 2020

Luisa Sonza cantando olhos castanhos e nitidamente emocionada lembrando do Winderson na parte “Pra no futuro um filho meu ter o teu traço” Eu em casa: #LiveLuisa pic.twitter.com/xh5XxAhdCZ — procura no insta (@brunoduqe) May 8, 2020

Eu quando a Luísa cantou Olhos Castanhos // Eu quando a Luísa cantar Braba #LiveLuisa pic.twitter.com/nZEkR1NitK — Anelise Melado (@AneliseMelx) May 8, 2020

A Luísa Sonza tá nitidamente abalada com essas músicas românticas na Live Caraca, tá cortando o coração #LiveLuisa pic.twitter.com/hwoYGM8yvD — procura no insta (@brunoduqe) May 8, 2020

PORRA A LUÍSA SONZA TÁ CHORANDO COM OLHOS CASTANHOS EU NÃO AGUENTO pic.twitter.com/oOVBjLdQ1e — (@katatxt) May 8, 2020

Luisa Sonza cantando Olhos Castanhos e Louca de saudade mega emocionada. EU: #LiveLuisa pic.twitter.com/svosM0od20 — Thainá (@thainadlouzeiro) May 9, 2020

Fim do casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes

Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram o fim do casamento de dois anos em 29 de abril. A informação foi divulgada nas contas no Instagram dos dois, que publicaram o mesmo texto.

“Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento”, informou o casal na publicação.

Segundo os dois, a decisão foi tomada para não “estragar” o passado do casal, caracterizado por eles como “quase perfeito”. Entretanto, eles ressaltaram que ainda pretendem manter uma boa relação, mesmo com o fim do casamento: “Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso ‘relacionamento’”.

Os dois destacaram que sentem muito carinho e admiração um pelo outro, e que aprenderam e se ajudaram muito ao longo dos últimos anos. Ao final da publicação eles ressaltam que não há um “motivo maior” para a decisão e fazem um pedido para os seguidores: “E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor para o amor continuar vivendo”.