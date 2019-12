Luisa Sonza revela depressão e faz desabafo: 'cansada de fingir ser forte'

Luisa Sonza. Foto: Instagram/@luisasonza

Luisa Sonza publicou um desabafo e revelou sofrer depressão na noite desta sexta-feira, 13. A cantora é casada com o youtuber Whindersson Nunes, que já falou publicamente sobre a doença em diversas ocasiões.

"Eu não aguentava mais ficar quieta e arrumar desculpa para as pessoas inventando coisas aleatórias quando eu estou nos piores dias", afirmou Luisa em seu Twitter.

Em outro momento, a cantora prosseguiu: "Eu ando tendo que me esforçar mais do que nunca a não desistir de 'ser feliz' e ficar bem... E isso tá me cansando. É uma m***. É uma m*** você querer muito, muito acordar feliz e simplesmente não conseguir".

"Não consigo mais ficar bem por muito tempo, e faz muito tempo que estou assim, mas, por diversas razões, tenho sempre que 'segurar a barra', mas isso já me cansou. Não aguento mais 'ser forte', isso é uma m***", continuou.

"Eu menti para vocês que não tenho depressão, menti que está tudo bem. Não está, faz tempo. E eu estou cansada de fingir ser forte para vocês. Eu não sou tão forte assim e isso me frustra muito", desabafou.

Luisa Sonza parece ter feito referência a uma ocasião em setembro, quando foi questionada por fãs preocupados com um tuíte publicado por ela sobre a doença. "Eu estou bem, não estou com depressão. Não quero que confundam uma doença séria com tristeza. Eu faço terapia, me cuido", afirmou, à época (leia mais aqui).

Busque ajuda

"A doença mental limita a liberdade da pessoa e a capacidade de escolha. É importante lembrar que o suicídio está na maior parte das vezes atrelado a uma doença passível de tratamento e prevenção", explica o psiquiatra José Alberto Del Porto, pós-doutor pela Universidade de Illinois (EUA) e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento 24 horas a quem está com pensamentos suicidas ou que enfrenta outros problemas.

"Mesmo que você não tenha certeza de que precisa de nossa ajuda, não tenha receios em entrar em contato com a gente. Um de nossos voluntários estará à sua disposição", explica a equipe do site.

O serviço pode ser acionado para um voluntário ir até a casa da pessoa ou conversar via chat, telefone ou e-mail. Acesse aqui.

Confira abaixo as postagens feitas por Luisa Sonza: