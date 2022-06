Luísa Sonza reafirma bissexualidade na Parada do Orgulho LGBT+

A cantora Luísa Sonza foi uma das atrações da Parada LGBT+ de 2022. Foto: Instagram/@luisasonza

A cantora Luísa Sonza estreou na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo neste domingo, 19, e aproveitou o momento para reafirmar a sua bissexualidade.

"Eu estou feliz pra *******, porque é o primeiro ano que eu estou aqui e a galera sabe que eu pego umas minas também", disse Luísa, durante o evento que levou milhões à Avenida Paulista.

A cantora se assumiu bissexual no meio de 2021, após o lançamento da música Tentação, parceria dela com Carol Biazin. No clipe, as duas aparecem em cenas sensuais e se beijam.

Na ocasião, Luísa revelou no Twitter: "Dá um alívio ver o carinho que vocês [fãs] estão tendo comigo. Já tive tanto medo (ok, tenho um pouco ainda) de ser quem eu sou por três principais motivos: o lugar de onde eu vim [Rio Grande do Sul], minha família e como as pessoas iriam receber".