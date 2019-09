Luisa Sonza pede Whindersson Nunes em casamento pela segunda vez em show

O humorista Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza. Foto: Instagram/@whinderssonnunes

Há três anos, Whindersson Nunes decidiu pedir a então namorada Luisa Sonza em casamento com um anel feito de grama.

“Eu lembro quando eu orava a Deus pedindo por você, eu lembro quando te pedi em casamento com um anel feito de grama em 2016 e a gente disse como seria nossa vida. Que a gente ia trabalhar, fazer sucesso e curtir a nossa vida do jeito que a gente bem entendesse”, recordou o humorista.

Apesar de estarem casados há pouco mais de um ano, neste domingo, 29, a cantora decidiu fazer uma surpresa ao marido e o pediu em casamento pela segunda vez.

O anúncio foi feito durante um show do humorista em Cuiabá. Luisa, acompanhada do cãozinho do casal, levou um par de alianças e decidiu falar em frente a plateia.

“Para quem não sabe, ainda não somos casados no religioso e também usamos essa desculpa porque nossa intenção sempre foi casar mais do que uma vez só. Ele vinha falando que queria que dessa vez eu o pedisse em casamento. Pois bem, hoje, no meio do show dele em Cuiabá, apareci de surpresa e pedi ele em casamento, de novo”, escreveu Luisa no Instagram.

Whindersson Nunes reagiu: “Ah, fui pedido em casamento de novo! Eu te amo, Luisa Sonza, você é minha vida! Dessa vez, as flores são por sua conta”, brincou.

Após três anos de namoro, os dois resolveram oficializar a união em fevereiro de 2018. “Vou compartilhar com vocês um pouco do dia mais emocionante da minha vida!”, escreveu Whindersson ao publicar uma série de fotos do dia do casamento no Instagram.

Em fevereiro deste ano, a cantora fez uma homenagem ao marido. “Três anos de história juntos e um ano de felizes para sempre. Caraca, amor, passou tão rápido. Um ano de casados, um ano que cada dia somos mais abençoados e felizes, que cada diz eu te amo mais”, escreveu Luisa ao comemorar um ano de casamento.