Luísa Sonza nega depressão: 'não confundam doença séria com tristeza'

'Se fico uma semana sem fazer terapia, já começo a cambalear', diz Luísa Sonza. Foto: Instagram/@luisasonza

Luíza Sonza fez uma série de vídeos nos stories do Instagram, nesta quinta-feira, 19, para tranquilizar amigos e fãs e esclarecer que não está com depressão. O depoimento dela foi motivado pela repercussão de um tuíte dela, no qual afirma que "são raros os dias que acordo feliz".

"Eu estou bem, não estou com depressão. Não quero que confundam uma doença séria com tristeza. Eu faço terapia, me cuido, se fico uma semana sem fazer terapia, já começo a cambalear", disse a cantora.

No último dia 17, Luísa escreveu no Twitter: "Amo acordar feliz". Uma seguidora dela retuitou a mensagem e disse que "se eu fosse perfeita, rica, recebendo mimos diariamente e casada com a pessoa que eu amo, acordaria sempre assim". A cantora replicou o tuíte da jovem para dizer que, apesar de ter tudo isso, nem sempre acorda feliz. "Concluo que nossa felicidade não depende de nada externo e sim interno... Nossa mente é nosso pior inimigo", afirmou.

Tuíte de Luísa Sonza preocupo amigos e fãs. Foto: Twitter/@luisasonza

Essa mensagem deixou amigos e fãs preocupados. Por isso, nos stories, ela explicou a ideia que pretendia transmistir para a seguidora. "O que quis dizer é que [mesmo] se você tivesse isso, não necessariamente você seria feliz. A vida não é sobre isso. Não estou dizendo que dinheiro é horrível [...]. Sou muito grata a tudo que tenho na vida, mas estou dizendo que isso não é sinônimo de felicidade."

Luísa relembrou o caso do marido, o youtuber Whindersson Nunes, que ficou três meses afastado dos palcos por conta da depressão. "Como eu vivi isso dentro de casa, quero alertar para vocês: não é isso que vai trazer felicidade, aquele objetivo [...], você tem de ser feliz no processo. Nunca vai estar perfeito enquanto estiver vazio aqui dentro", completou.