Luísa Sonza lança nova música, ‘Braba’, junto com clipe; assista

A cantora Luísa Sonza no cenário do clipe de 'Braba' Foto: Deco Seixas/ Divulgação

A cantora Luísa Sonza divulgou o clipe da sua mais nova música, Braba, nesta quarta-feira, 18. Ela usou as redes sociais para dar detalhes sobre a produção, em que ela vive uma assassina que é presa após matar homens em uma boate de strip tease.

“Essa música é muito importante para mim, marca um recomeço de lançamentos, após meu álbum Pandora, comentou Luísa. O clipe foi inspirado no musical da Broadway Chicago, em que duas cantoras de um clube noturno matam o marido e o namorado.

Jacques Decker, que dirigiu o clipe, explicou o conceito por trás da produção: “A ideia e conceito criativo do clipe quiseram mostrar Luísa com sensualidade, poder irreverente, mas sem perder sua essência e sua preocupação nas mensagens que transmite: falar sobre universo feminino e não apenas isso, enaltecer a força e liberdade que todas as mulheres possuem”.

Em seu Twitter a cantora, que recentemente fez uma participação na novela Amor de Mãe, também mostrou uma curiosidade do clipe: as notas de dinheiro utilizadas foram personalizadas com o rosto de Luísa.

Thread história e conceito de BRABA #LuisaSonzaBRABA — Luísa Sonza #BRABA (@luisasonza) March 18, 2020

Assista ao clipe:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais