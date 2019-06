Luísa Sonza lança 1º álbum e clipe em parceria com Pabllo Vittar

Luísa Sonza e Pabllo Vittar na gravação do clipe 'Garupa'. Foto: Tchuba e Zeus / Divulgação

A cantora Luísa Sonza lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Pandora, nesta sexta-feira, 14. O álbum conta com oito faixas, sendo três delas com os artistas Pabllo Vittar, Gaab e Vitão.

A música Garupa é uma parceria de Luísa com a drag queen Pabllo Vittar. O videoclipe foi disponibilizado no YouTube às 11h desta sexta.

O conceito do álbum remete à mitologia grega: a caixa de Pandora representa a chegada da primeira mulher à terra e a origem de todas as tragédias humanas. Com o álbum, que levou nove meses para ser concluído, Luisa se liberta e expõe suas versões sem rótulos. A capa do álbum foi inspirada em Dangerous, de Michael Jackson. A arte foi criada por Rodrigo Pitta e ilustrada por Kin Noise.

Além do álbum, a cantora também confirmou a realização de uma turnê nacional, que tem início na próxima segunda, 17, em São Paulo.

Veja o clipe de Garupa e ouça o álbum Pandora: