Luísa Sonza faz apresentação surpresa na avenida Paulista; veja

A cantora Luísa Sonza faz performance surpresa na avenida Paulista, em São Paulo Foto: Instagram/@luisasonza

Luísa Sonza literalmente parou a avenida Paulista. A cantora, de 23 anos, apareceu de surpresa em frente ao MASP, um dos cartões postais de São Paulo, neste domingo, 19.

Acompanhada de dez bailarinos, a artista interpretou diversos sucessos da carreira e juntou muita gente para conferir.

Um dos destaques da apresentação foi Anaconda, hit lançado em parceria com Mariah Angeliq, em 8 de dezembro, nas principais plataformas digitais. A canção faz parte do álbum Doce 22.

No Instagram, Luísa Sonza comemorou a performance surpresa. "Anaconda na Paulista: Deu tudo certo", escreveu na legenda das imagens que publicou na rede social.

Assista ao vídeo:

No sábado, 18, Luísa Sonza participou de uma live com Caetano Veloso e Alcione para arrecadar dinheiro para ajudar afetados pela pandemia e pelas enchentes na região da Bahia e Minas Gerais.

A transmissão foi feita no canal da cantora no YouTube, da Mastercard Brasil e teve exibição simultaneamente no canal Multishow.

Assista ao vídeo: