Luísa Sonza e Vitão se separam após um ano de relacionamento

Luísa Sonza confirmou na tarde desta sexta-feira, 20, o término do seu relacionamento com Vitão. Segundo a cantora de 23 anos, o casal sofreu ataques na internet, o que teria influenciado no fim do namoro que durou um ano. “Não queria o término”, afirmou ao site Hugo Gloss.

"Mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim", declarou Luísa.

Ela fez um apelo às pessoas que a atacaram. "Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas."

Sonza afirmou que o casal fez o possível para manter o relacionamento, mas quis evitar mais conflitos com o público. “Aos meus fãs, peço que não ataquem ele. Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento", finalizou Luísa.

Luísa e Vitão já haviam desabafado diversas vezes nas redes sociais sobre a perseguição que vinham sofrendo desde que assumiram o relacionamento. "Mano, vocês ainda não entenderam que fazer comentários destrutivos sobre o outro mata? Eu não sei mais como falar para vocês. Um menino se matou por conta disso faz alguns dias e vocês ainda não param de fazer isso? Vocês querem o que? Matar mais um? E aos meus fãs, não façam com o outro o que vocês não gostam que façam comigo", escreveu a cantora.

