Luísa Sonza e Vitão assumem namoro e cantora rebate críticas: 'Me libertei'

Luísa Sonsa e Vitão assumem namoro Foto: Reprodução Instagram/ @vitao

Depois de muitas especulações na internet de que os cantores Luísa Sonza, 22, e Vitão, 21, estavam em um relacionamento, os dois publicaram nesta quinta-feira, 10, uma série de fotos juntos se abraçando e se beijando.

Apesar de não ter nenhuma legenda ou declaração, as publicações se tornaram um dos assuntos mais comentados no Twitter e, ao Estadão, a assessoria de imprensa de Luísa confirmou que os artistas estão namorando.

Na manhã desta sexta-feira, 11, Sonza fez uma série de stories falando sobre as críticas que continua recebendo após assumir seu novo relacionamento. “A minha vontade é falar um monte de coisa, só que não vale a pena (...) Nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito, sempre foram inventadas. Então a conclusão é que não importa o que eu venha falar aqui”.

A cantora ainda acrescentou: “Eu me culpava. Quando eu entendi que não estavam nem ai para o que eu tinha para dizer ou não, eu até me libertei. Eu não acho que eu tenha que me justificar por coisas que eu nunca fiz já que nunca quiseram escutar o meu lado”.

Os rumores começaram em julho deste ano, quando eles foram fotografados na casa de Vitão. Depois disso, os dois passaram a ser vistos juntos diversas vezes e logo anunciaram uma parceria na música Flores.

Lançado no Dia dos Namorados, 12 de junho, no clipe da canção, os artistas aparecem juntos em cenas românticas e foi alvo de muitos comentários negativos que acusavam a cantora de ter traído o ex-marido, Whindersson Nunes, do qual ela já estava separada desde o mês de abril.

Depois do anúncio do novo casal, o comediante resgatou um tweet de dezembro do ano passado em que ele fala “Se eu fosse o Vitão eu arrumava um amigo que chamasse Luiz e abria uma marca chamada Luiz&Vitão”.

Além disso, seus seguidores encontraram uma foto antiga de Whindersson com a ex-mulher onde o cantor comentou ‘meu casal’.Os internautas pediram para Whindersson fazer o mesmo e ele respondeu.

Aí é mta moral https://t.co/E8QQ5nnbTm — Whindersson Nunes (@whindersson) September 11, 2020

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais