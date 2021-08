Luísa Sonza e Marília Mendonça se unem em nova parceria musical

Luísa Sonza e Marília Mendonça ainda não revelaram quando estreia a regravação da música Foto: Felipe Gomes

Luísa Sonza anunciou nova parceria com Marília Mendonça na noite desta terça-feira, 17. A sertaneja irá participar da regravação de Melhor Sozinha.

A música já foi lançada como single do álbum Doce 22 de Luísa, que foi ao ar no dia 18 de julho. Porém, nas redes sociais, as cantoras compartilharam fotos juntas para revelar a novidade.

"Sozinha até que é bom, mas melhor mesmo é com você", escreveu Sonza, fazendo referência a letra da canção. Nos comentários, diversos fãs e amigos comemoraram a parceria.

"Me identifico com essa primeira foto, o choro vem", escreveu Pequena Lô. "Musas", elogiou Maisa. "Gente, que maravilhosas", comentou a atriz Marina Ruy Barbosa. Em comunicado enviado à imprensa, a cantora deu mais detalhes:

“Um enorme prazer poder trazer a Marília para um projeto que é tão especial para mim. Passamos o dia todo juntas produzindo e gravando tudo para entregar em breve este lançamento para vocês", celebrou.