Luísa Sonza comenta inspiração em seus animais para o hit ‘Cachorrinhas’

Luísa Sonza e suas cachorras. Foto: Globo/Lethicia Amâncio

No pódio do Spotify Brasil, o último single de Luísa Sonza, Cachorrinhas, é protagonizado por suas cachorras Gisele Pinschers, Britney Spinschers, Duda Beainscher e a gata Rita Lee. Em entrevista ao Fantástico, no último domingo, 31, a artista as apresentou e comentou o sucesso da canção.

Sobre a inspiração em seus animais, Luísa destacou: “Sempre penso em algo que seja muito pessoal e muito real da minha vida mesmo e com Cachorrinhas não foi diferente. Elas realmente são muito importantes na minha vida”.

A cantora acrescentou que além de suas “nenéns”, o trabalho também reuniu sua equipe, que considera uma segunda família. “A gente faz um trabalho com muito coração, muita dedicação e muito amor que resulta nisso tudo aí”, pontuou.

O sucesso das cachorras é coisa séria, com direito a contrato. “Foi assinado pela Luísa e pelas cachorrinhas. Elas botaram a patinha no contrato, já estavam automaticamente envolvidas na promoção do vídeo”, revelou Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music.

Confira o clipe de Cachorrinhas: