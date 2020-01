Luisa Mell usa imagem de Anitta para pedir doações: 'me perdoa'

Após o rompimento da barragem na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, Luisa Mell foi à região para ajudar no resgate de diversos animais. Com a notícia de que agentes estariam executando animais, ela se revoltou: "Eles não queriam salvar os animais, queriam assassinar os animais, que é o que estão fazendo atirando do helicóptero". Em outro momento, afirmou que estaria sendo "sabotada": "Tão com um plano pra me tirar de todas as ações!". Leia mais sobre a passagem de Luisa Mell após o desastre de Brumadinho aqui.

Foto: Instagram / @luisamell