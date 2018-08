Luisa Mell é demitida antes de estrear programa na Band

Luisa Mell é conhecida por seu trabalho em defesa dos animais. Foto: Instagram / @luisamell

Luisa Mell, a ativista amplamente conhecida por defender os direitos dos animais no Brasil, anunciou que não terá mais um programa sobre animais na Rede Bandeirantes.

Em vídeo publicado no Instagram, Luisa comentou o caso: "Fui demitida da Band antes de meu programa começar. Eu quero dizer que entendo a Band, sou ativista e causo muitos problemas com anunciantes e com pessoas". Na legenda, ainda brincou que foi a "demissão mais rápida da história".

Durante entrevista ao canal Tô Contigo, no YouTube, Luisa ainda acrescentou que respeita a posição da emissora: "Eu sou uma ativista, hoje em dia não sou uma apresentadora de televisão, então eu entendo o lado da Band. É difícil uma pessoa como eu, porque eu luto contra a pecuária, luto contra grandes anunciantes", explicou.

Ao E+, a Rede Bandeirantes comunicou que "havia um contrato que foi rescindido porque o projeto acabou não se viabilizando comercialmente".

A ativista fundou o Instituto Luisa Mell em 2015 para atuar na proteção animal. Seus trabalhos são amplamente divulgados no Instagram, plataforma que também utiliza para denunciar crimes contra os bichinhos.