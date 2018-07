Luisa Mell diz que não mata nem pernilongo: 'converso com todos os animais'

Luisa Mell é apresentadora e ativista dos direitos dos animais Foto: Marcelo Ferrelli

Luisa Mell falou sobre veganismo nessa terça-feira, 14, durante entrevista ao programa 'Pânico', na Rádio Jovem Pan. Os humoristas da atração demonstraram bastante curiosidade sobre o estilo da apresentadora. Márvio Lúcio questionou a ativista sobre o que ele classificou como "dilema": "você está no meio da floresta com uma [pistola] 12 na mão, vem um tigre para te atacar. Você deixa ele te comer ou você mata o tigre?".

A apresentadora respondeu que mataria, pois se trata do "instinto de sobrevivência". "Desculpa, se você for para cima do meu filho, eu não tenho dúvida de que vou te matar. São instintos", explicou.

Luisa continuou sua argumentação e fez uma crítica direta às pessoas que comem carne. "Mas eu não estou no meio da floresta. É um situação totalmente diferente das pessoas que estão em casa e acham bacana fatiar os animais, deixar que eles tenham uma vida miserável, só por causa da gula", disse.

Neste momento, o comediante Evandro Santo lançou mais uma pergunta: "mas você mata barata?". "Não, não mato nem um bicho. Esse negócio de pernilongo... Eu sei que vou falar aqui e vão dizer que eu sou louca, vão rir de mim, mas eu não estou nem aí. Entra um mosquito no carro, o meu marido diz 'olha, o pernilongo'. Eu digo: 'deixa, eu vou conversar com ele e ele vai sair. Eu abro a janela e digo: 'vai embora, por favor'; e o mosquito vai", contou Mell. Márvio chegou a chamá-la de "encantadora de insetos".

A entrevistada ainda afirmou que, no início do namoro, Gilberto Zaborowsky achava que ela era "louca", no entanto agora ele relata essas situações para os amigos e comprova: "acontece! Eu vejo".

Ela retoma o assunto sobre as baratas e diz que as pessoas precisam ter um outro olhar e se colocar no lugar de todos. "Você sabia que a barata também tem nojo de nós? Se você encostar na barata, ela também vai se limpar depois."