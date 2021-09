Luisa Mell critica Zé Netto, que pagou promessa em cima de burro: 'Ajoelha no milho!'

A ativista animal e apresentadora Luisa Mell Foto: Instagram/@luisamell

Luisa Mell ficou revoltada quando soube que o cantor Zé Neto pagou promessa em cima de um burro, no Paraná. O sertanejo, da dupla com Cristiano, saiu de Londrina e foi até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em um trajeto de cerca de 800 km.

“Juro, não dá para acreditar. Não foi você quem fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando. Não consigo entender esse negócio”, criticou a apresentadora.

A ativista também ressaltou que recebe críticas de pessoas sobre religiosidade. "Pessoal já me xingando, respeita, gente! Todos os anos eu mostro aqui as tragédias que acontecem nessas romarias, o estado deplorável. São cavalos que morrem todos os anos, morrem horrores! No ano passado, eu mostrei aqui, um cavalo passou mal e jogaram da ponte! Uma das coisas mais bárbaras que já vi na vida. Vocês acham que Deus gosta disso? Pelo amor de Deus, quer fazer promessa, faça você", desabafou em uma série de stories que publicou no Instagram nesta quarta-feira, 29.

Luisa Mell aproveitou a oportunidade e deu um recado ao cantor: "Zé Neto, sério, vai você andando, vai de bicicleta, isso sim é pagar promessa! O burro não tem nada a ver com isso, cara. Você tem que dar exemplo", finalizou.

Na rede social, a ativista sempre publica vídeos com resgate de animais em diversas situações.

Assista ao vídeo: