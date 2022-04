Luisa Mell critica Calcinha Preta por homenagem com pomba durante show: 'Deixem os animais em paz'

Durante show em Salvador, a banca Calcinha Preta soltou uma pomba. Nas redes sociais, Luisa Mell criticou a atitude do grupo de forró. Foto: Instagram/@luisamell e Twitter/@eusouvinino

No último sábado, 9, um momento do show da banda Calcinha Preta foi dedicado para prestar uma homenagem para Paulinha Abelha e isso acabou gerando críticas nas redes sociais, e até a ativista Luisa Mell usou seu perfil para comentar o ocorrido. Uma pomba branca foi solta do palco, sendo uma forma de lembrar da vocalista que morreu em 23 de fevereiro.

"Vamos fazer uma homenagem para essa galera da Bahia. Isso, que coisa linda", disse a cantora Silvânia Aquino em um vídeo publicado no Twitter. A pomba foi arremessada para cima e acabou caindo em cima do público. "Você deixou a asa do pombo amarrada? Eu acho que a asa do pombo estava amarrada", explicou Silvânia. Na rede social, um rapaz - que foi ao show - compartilhou uma foto mostrando que a ave caiu na frente dele e foi socorrida.

Nesta segunda-feira, 11, Luisa Mell compartilhou o vídeo em seu perfil do Instagram e criticou a atitude do grupo de forró. "Inacreditável. Inaceitável. Deixem os animais em paz. Um completo absurdo. Pombos são animais de hábitos diurnos. Pombos também se machucam. Pombos também sentem dor. Pombos não têm que participar destas palhaçadas que humanos inventam. [...] E o povo está achando engraçado", escreveu a ativista.

Caiu na minha frente. Esse rapaz pegou e ficou cuidando durante o show Quando acabou, ele saiu e disse q ia tentar soltar pic.twitter.com/HpZZkgBjuk — Fábio Nunes (@FabioUranki) April 10, 2022

Em nota enviada para o Estadão, a assessoria informou que o grupo só ficou sabendo da pomba quando um fã subiu ao palco durante a música Babydoll. "Há um momento de homenagem, em que os fãs são convidados para subir ao palco [...] Sabemos que a atitude do fã foi bem intencionada, com intuito de homenagear a cantora Paulinha Abelha, mas enfatizamos que a iniciativa não partiu da equipe e não compactuamos com maus tratos aos animais. Vale ressaltar que a pomba não se feriu e foi cuidada por um fã que estava na plateia", explicou a assessoria.