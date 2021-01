Luis Miranda lamenta morte de prima de Manaus vítima de covid-19

O ator e comediante Luis Miranda de máscara para prevenir o novo coronavírus Foto: Reprodução Instagram/ @luismirandaator

Luis Miranda usou o Instagram neste domingo, 10, para lamentar a morte de uma prima de Manaus vítima de covid-19. "Estamos em luto, gente! O que é mais preciso que aconteça?", escreveu o ator na rede social.

"Acabo de perder uma prima em Manaus e tenho mais parentes internados em estado grave", contou o artista. Ele também fez um apelo: "vamos cuidar das nossas famílias e ajudar a diminuir essa transmissão. Eu apelo ao bom senso e às autoridades! Não espera chegar na sua. Cuidem-se".

Em um mês, o número de sepultamentos em Manaus cresceu 193% em meio à explosão do número de infectados pelo coronavírus no Amazonas. Na terça, 5, o prefeito de Manaus, David Almeida, decretou estado de emergência pelo período de 180 dias para conter o avanço da pandemia na capital amazonense.

O comediante também falou sobre a necessidade da vacina para conter o avanço do novo coronavírus. "O mundo virado com uma onda de poder a qualquer preço, as famílias enlutadas e as mortes avançando, vamos fazer uma corrente! Vamos cobrar nossa vacina! Vamos nos colocar! Vamos prevenir!", afirmou o artista.