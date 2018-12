Ludwika Paleta, a Maria Joaquina ‘original’ de ‘Carrossel’, posa com filho de 19 anos

A atriz mexicana Ludwika Paleta, a eterna Maria Joaquina de 'Carrossel'. Foto: Instagram/@ludwika_paleta

Ludwika Paleta ganhou fama no início dos anos 1990 com a novela Carrossel, no SBT. A trama mexicana foi exibida na emissora de Silvio Santos e conquistou a criançada da época. Ludwika interpretava Maria Joaquina. A personagem era conhecida como arrogante por ser rica, além de discriminar o colega de classe Cirilo Rivera. Diferença de classe social e racismo foram temas abordados na novela infantil.

Aos 40 anos de idade e uma carreira como atriz e modelo no México, Ludwika tem três filhos. Os mais novos, gêmeos, Sebástian e Bárbara, têm um ano de idade e são frutos da união com Emiliano Salinas, filho do ex-presidente do México Carlos Salinas de Gortari. Ludwika teve o primeiro filho, Nicolás, de 19 anos, com o ator Plutarco Haza.

E, para homenagear o primogênito, a atriz decidiu fazer uma homenagem no perfil oficial dela no Instagram. “Hoje é Dia de São Nicolau. #tbt para este que já não está não ‘santinho’. Te amo com todo meu coração”, escreveu na legenda da foto.

No fim de 2017, Ludwika anunciou que estava grávida. "A família está crescendo e estamos muito felizes", publicou na época no Instagram.