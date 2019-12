Ludmilla se manifesta sobre moção de repúdio movida por deputado contra música 'Verdinha'

A cantora Ludmilla no clipe da música 'Verdinha'. Foto: Instagram/@ludmilla

Ludmilla usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 5, para responder a uma proposta do deputado federal Junio Amaral, do PSL de Minas Gerais, que pede a aprovação de uma moção de repúdio contra a música Verdinha. A cantora lançou o clipe da canção em 29 de novembro.

"Eu fiz um pé / Lá no meu quintal / Tô vendendo a grama da verdinha a um real", diz a letra da música.

Parte do requerimento 179/2019 diz: "Requer a aprovação de moção de repúdio contra a cantora Ludmilla, em razão da música Verdinha, em que se faz clara apologia à prática de condutas criminosas, como o plantio, a venda e o consumo de drogas".

REQ 179/2019 CSPCCO Ementa: Requer a aprovação de moção de repúdio contra a cantora Ludmilla, em razão da música "Verdinha", em que se faz clara apologia à prática de condutas criminosas, como o plantio, a venda e o consumo de drogas. Autor: Junio Amaral (PSL/MG)#proposicoes pic.twitter.com/ykkmaryZfs — Proposições que vão mudar sua vida (@proposicoes) December 4, 2019

Ludmilla publicou uma manifestação sobre o assunto no Twitter. "Milhões de brasileiros desempregados, sem moradia, hospitais sem vagas, a violência predominante, poluição, a questão ambiental, a rede pública de educação miserável. Mas o maior problema que o Brasil tem no momento é uma música que fala de alface", afirmou na rede social.

Milhões de brasileiros, desempregados, sem moradia, hospitais sem vagas, a violência predominate, poluição a questão ambiental, a rede pública de educação miserável, mas o maior problema que o Brasil tem no momento é uma música que fala de alface?? brinca mais que a brincadeira. https://t.co/PqT7Me2SwL — OUÇA VERDINHA ?? (@Ludmilla) December 5, 2019

Nos stories do Instagram, a cantora ironizou: "Vou resolver o problema. Não vou mais plantar alface não. Vou plantar mandioca para eles sentarem...ops, colherem", disse.

Assista ao clipe da música Verdinha: