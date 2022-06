Ludmilla responde 'olhada' de Daniela Mercury para Brunna Gonçalves: 'Te entendo, mulher'

No Twitter, Ludmilla compartilha 'olhada' de Daniella Mercury para Brunna Gonçalves e brinca com a cantora baiana. Foto: Instagram/@ludmilla e Twitter/@Ludmilla

No último sábado, 18, um vídeo de Daniela Mercury dando uma "conferida" em Brunna Gonçalves viralizou e rendeu assunto nas redes sociais. A própria Ludmilla, mulher da ex-BBB, compartilhou o momento no Twitter e brincou com a cantora baiana.

"Ô, Daniela Mercury! Eu te entendo, mulher", escreveu a funkeira no tuíte que trazia o vídeo, acompanhado de emojis rindo e de coração.

O momento ocorreu durante a Micareta São Paulo, na última quinta, 16, quando Daniela se apresentou no evento.

A cantora baiana logo respondeu e até brincou que esse post de Ludmilla a deixaria em maus lençóis. "Aí você me quebra! [risos]. Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu, claro."

Olhar não faz mal não, Dani! Tá tudo em casa Beijão pra vcs. Tô esperando vcs num Numanice, hein? — LUDMILLA (@Ludmilla) June 18, 2022

A conversa continuou rendendo entre as duas e a funkeira fez até um convite para Daniela Mercury: "Olhar não faz mal não, Dani! Tá tudo em casa. Beijão pra vocês. Tô esperando vocês num Numanice, hein?".

"A gente vai! Já tá marcado. Me ligue. Mais que amigas, friends! Beijos, bonecas!", respondeu Daniela, aceitando o convite que Ludmilla fez.

A gente vai! Já tá marcado. Me ligue. Mais que amigas, friends! beijos, bonecas! https://t.co/MkC2HTuagG — Daniela Mercury (@danielamercury) June 18, 2022

Quem gostou dessa conversa entre as duas cantoras foi os fãs e seguidores delas, que se divertiram a cada novo tuíte sobre o assunto. "Esse vídeo é icônico", escreveu um internauta. "Se chamem para um feat. Inclusive, Bru e Malu podem ser musas do clipe", comentou outra seguidora. "A parceria de trilhões", brincou outra.