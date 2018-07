Ludmilla processa apresentador que a chamou de macaca e reclama da lentidão da Justiça

Em um vídeo gravado nos bastidores do 'Jornal da Globo' no ano passado e que veio à tona em novembro de 2017, o jornalista é visto fazendo comentários considerados racistas após uma buzina ser ouvida no estúdio: "Tá buzinando por quê, ô seu m*** do c***? Deve ser um... Não vou falar de quem, eu sei quem é. É preto, preto. É coisa de preto". Waack foi afastado da apresentação do telejornal.



Foto: Ramón Vasconcelos / Globo / Divulgação