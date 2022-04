Ludmilla planeja filhos com Brunna Gonçalves: ‘Vem aí’

Com relacionamento público desde 2018, Ludmilla e Brunna compartilham amor nas redes sociais. Foto: Instagram / @Ludmilla

Ludmilla, 26, revelou que tem conversado com a esposa, Brunna Gonçalves, 30, sobre os planos para a maternidade. A declaração foi feita em entrevista ao canal do Youtube do influenciador Matheus Mazzafera.

Brunna e Ludmilla estão juntas desde 2018. Elas se casaram em 2019 e, depois de quatro anos morando juntas, as duas estão conversando sobre dar mais um passo na relação. Quando perguntada sobre a vontade de ser mãe, ela respondeu que está se organizando para isso.

“Sim, sim. Tenho muita vontade de ter filhos”. Matheus perguntou se elas já conversam a respeito da maternidade e a funkeira respondeu: “Ultimamente estamos conversando mais sobre isso. Vem aí!”.

Desde que assumiram o relacionamento, as duas quase não são vistas separadas. Consideradas um dos casais mais shippados da internet, elas foram finalistas do Prêmio Ship do Ano da Nickelodeon e compartilham a rotina juntas nas redes sociais. Estão preparados para a chegada do baby Brumilla?