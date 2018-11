Ludmilla lança single em parceria com Felipe Araújo

Single é mais uma parceria entre Ludmilla e Felipe Araújo. Foto: Instagram/@ludmilla

Deixando um pouco de lado a batida do funk, a cantora Ludmilla lançou nessa sexta-feira, 23, um novo single em parceria com Felipe Araújo, artista sertanejo. Seguindo uma linha mais calma e romântica, Clichê utiliza de base o violão e já está disponível nas plataformas digitais. Essa não foi a primeira colaboração entre os dois artistas. No início de 2016, eles emplacaram o hit Não Me Toca, também com uma pegada romântica sertaneja.

Escute o single:

Ludmilla começou a carreira como MC Beyoncé e alcançou a fama em 2012, com a música Fala Mal de Mim. Desde então, tem crescido na carreira com dezenas de sucessos, como Hoje, DinDinDin e Não Encosta, usando o funk como base das melodias. Já no univero do sertanejo, Felipe Araújo destaca-se com o lançamento do seu DVD mais recente, Por Inteiro.