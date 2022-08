Ludmilla lança ‘Numanice #2’, com faixa em parceria com Marília Mendonça; ouça

Ludmilla lança 'Numanice 2' nesta quarta-feira, 24. Foto: Instagram/@ludmilla

A tão esperada parceria entre Ludmilla e Marília Mendonça, Insônia, já está disponível nas plataformas de áudio. A novidade é uma das faixas do também aguardado Numanice #2, projeto de pagode da cantora carioca, também lançado na noite da última terça-feira, 23.

A voz de Marília aparece logo após a de Ludmilla na canção. “É que você me procura embaixo do seu cobertor / E se desespera quando vê que eu não tô / E o nome disso é saudade, se você não reparou”, canta a eterna rainha da sofrência.

Vale relembrar que Insônia estava prevista para o dia 12 de agosto. No entanto, Ludmilla decidiu adiar o lançamento em “respeito à memória de Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do EP Decretos Reais”.

Decretos Reais Vol. 1, é um EP póstumo de Marília Mendonça, lançado no dia 21 de julho. Contudo, ao longo deste ano, a equipe da sertaneja seguirá cumprindo seus desejos e fará outros lançamentos.

'Numanice #2'

Numanice #2 conta com 17 faixas e, além de Marília Mendonça, inclui participações especiais de Péricles, Prateado, Delacruz, Tá na mente e Gabby Moura. O projeto ao vivo é resultado do registro de um show realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em julho deste ano.

O novo trabalho da artista traz grande parte dos sucessos do álbum Numanice #2, lançado em janeiro de 2022, em que todas as 10 faixas, que são de autoria de Ludmilla, algumas solo, outras com a colaboração de parceiros de longa data, figuraram no TOP 200 do Spotify. As músicas são produções de Rafael Castilhol, diretor musical e tecladista da cantora.

“O Numanice se tornou um projeto enorme sem a menor pretensão. Claro que imaginava que as pessoas iam gostar, mas jamais imaginei que ia lançar tanto conteúdo dele em tão pouco tempo e que ia estabelecer novos recordes no segmento. Sou muito feliz por isso e muito grata a toda comunidade pagodeira, que sempre foi muito generosa e receptiva comigo”, destaca Ludmilla.

Ouça a seguir o álbum completo: