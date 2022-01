Ludmilla lança novo álbum de pagode, ‘Numanice #2’, com músicas dedicadas a Brunna

‘Numanice #2’ faz parte da sequência do projeto de pagode de Ludmilla Foto: Divulgação/Numanice #2

Os fãs já podem comemorar! A cantora Ludmilla anunciou nesta quarta-feira, 26, que o álbum Numanice #2 já está disponível em todas as plataformas digitais.

O álbum faz parte do projeto de pagode de Ludmilla e é uma continuação de Numanice (Ao Vivo), lançado em 2021. A estreia da cantora no ritmo contou com vídeos gravados no Rio de Janeiro e teve participações especiais.

O novo álbum conta com 10 faixas inéditas cantadas por Ludmilla e sem participações. Porém, a cantora já revelou que pretende gravar um DVD com alguns convidados especiais, assim como fez em Numanice (Ao Vivo).

Confira o tracklist divulgado por Ludmilla:

Dentre as músicas, duas são dedicadas a Brunna, mulher da cantora e, atualmente, participante do Camarote no BBB 22. Em 212, Ludmilla faz referência ao perfume usado pela dançarina e fala sobre a saudade que sente. Ela escreveu a canção durante os dias em que Brunna esteve confinada.

Maldivas fala sobre a viagem do casal às ilhas Maldivas. “A minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas”, cantou Ludmilla nos stories do Instagram ao dedicar a canção à esposa.

Ludmilla também fez uma postagem mostrando um trecho do clipe da música. O vídeo traz algumas imagens de momentos da cantora com Brunna.

Assista: