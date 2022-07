Ludmilla lança nova versão do 'Lud Session' com Luísa Sonza

Ludmilla lança mais um 'Lud Session' e desta vez com Luísa Sonza; assunto já é um dos mais comentados nas redes sociais. Foto: Instagram/@ludmilla e @luisasonza

A ansiedade acabou. Na noite desta quinta-feira, 30, Ludmilla acabou com o suspense e lançou mais uma edição do Lud Session e desta vez com Luísa Sonza.

As duas cantoras já trabalharam juntas na música Café da Manhã e lançam o projeto audiovisual em todas as plataformas digitais. Essa parceria foi um pedido dos fãs das duas, além da vontade das duas artistas em lançarem algo juntas novamente.

As músicas escolhidas para essa versão do projeto foram Tudo porque você mentiu, Penhasco, De rolê, Café da Manhã e Doutora 3. O projeto audiovisual ainda conta com a participação especial da Orquestra Maré do Amanhã, projeto criado em 2010.

O Lud Sessions foi lançado em 2020 e já soma mais de 150 milhões de visualizações. A primeira edição teve o rapper Xamã como convidado e as duas seguintes tiveram a participação de Gloria Groove.

Em seu perfil no Instagram, Ludmilla anunciou o lançamento com um compilado de fotos e vídeos da gravação do Lud Session com Luísa, e escreveu: "Orgulho dessa parceria Luísa Sonza, te amo Luli. Vamos quebrar tudo".

No Twitter, o assunto já está entre os mais comentados. "Mano o que foi essa nota da Ludmilla em De rolê?! A gata mostrando mais uma vez que tem 'gogó'", escreveu um internauta.

Mano o que foi essa nota da Ludmilla em De rolê?!?! A GATA MOSTRANDO MAIS UMA VEZ QUE TEM GOGO LUD SESSION FT LUISA SONZA pic.twitter.com/MIW6Bvuv0e — SLAAY☕ (@Jonasbixa) July 1, 2022

"Eu ouvindo Lud Session pelos próximos meses. Os vizinhos que lutem [risos]", declarou outra fã das cantoras.

Eu ouvindo #ludsession pelos próximos meses. Os vizinhos que lutem hahahaha LUD SESSION FT LUISA SONZA pic.twitter.com/jBVwWnLDda — rafa ~ (@eurafaanonima) July 1, 2022

"Eu não acredito que esse Lud Session já começa com você querendo chorar com Luísa e Ludmilla cantando Tudo porque você mentiu", escreveu mais uma internauta.

Eu não acredito que esse LudSession já começa com você querendo chorar com Luísa e Ludmilla cantando "Tudo porque você mentiu" LUD SESSION FT LUISA SONZA pic.twitter.com/wRSLrZ2xq3 — Wess (@afrochato) July 1, 2022

"Simplesmente assim ouvindo Lud Session da Ludmilla e Luísa", comentou um internauta, compartilhando um vídeo de uma garota aos choros.

simplesmente assim ouvindo lud session da ludmilla e da luisa pic.twitter.com/hjjjLOwWNS — lucas augusto (@luauu_) July 1, 2022

Durante a tarde desta quinta, 30, Ludmilla lamentou o vazamento de algumas partes do Lud Session: "Tô vendo aqui que vazaram coisa do Lud Session, porém com a qualidade péssima, tanto áudio quanto a imagem, só digo uma coisa: bobo é quem vai perder a experiência f*da quê vai ser às 21h com tudo lindo e alinhado".