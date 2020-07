Ludmilla lança clipe de sua nova música, ‘Cobra Venenosa’; assista

Ludmilla revelou que compôs a letra da nova música há três anos Foto: Divulgação

A cantora Ludmilla lançou nesta sexta-feira, 3, a sua mais nova música, Cobra Venenosa, junto com um clipe. A gravação mostra a cantora em um mundo pós-apocalíptico, e ela falou mais sobre a canção.

A artista revelou que a música foi escrita por ela há três anos. Ao longo da carreira ela já escreveu 40 músicas, sozinha ou em parceria com outros compositores. A maioria das composições de Ludmilla são de canções dos seus álbuns e EPs, mas ela já compôs também músicas para artistas como Pabllo Vittar (Vai Embora) e Valesca Popozuda (Meu Ex).

Um detalhe que chamou atenção e rendeu comentários nas redes sociais é a presença de uma das figurantes do clipe. Alguns usários apontaram a semelhança dela com a cantora Anitta, defendendo que isso seria uma indireta após Ludmilla publicar um vídeo expondo os problemas que as duas tiveram nos últimos anos.

Eu jurei que a Anitta tava no clipe da Ludmilla KKKKKKKKK cara ela foi muito perspicaz pic.twitter.com/9HiYNNRTod — Vinicinho (@nsvident) July 3, 2020 Pessoa:Vc é afrontosa? Ludmilla: Não Clipe da ludmilla:#CobraVenenosa pic.twitter.com/hO6FJa6KC7 — Fav+Rt no meu fixado (@Lmarcxx) July 3, 2020

O novo clipe de Ludmilla é dirigido por João Monteiro, que também dirigiu um outro clipe recente da cantora, Verdinha. Também fazem parte da equipe de produção o stylist Rodrigo Polack, o cabeleleiro Thiago Fortes e maquiador Rodrigo Costa.

A mulher de Ludmilla, a dançarina Brunna Gonçalves, também aparece no clipe. Nas redes sociais as duas revelaram no dia 30 de junho que testaram positivo para anticorpos do novo coronavírus quando foram submetidas, junto com toda a equipe envolvida, ao teste para a gravação do clipe da nova música.

a gravar meu novo clipe (sim, durmam com essa!), assegurando que a equipe estaria em segurança e seguindo os protocolos. — Ludmilla (@Ludmilla) June 30, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais