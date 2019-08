Ludmilla lança clipe de ‘Flash’ e terceiro álbum de estúdio

A cantora Ludmilla, em gravação do clipe de 'Flash'. Foto: Carolina Vianna

Ludmilla lança nesta sexta-feira, 9, o clipe da música Flash. A canção faz parte do DVD Hello Mundo, o terceiro álbum de estúdio da cantora. O single foi lançado em junho e já está em todas as plataformas de streaming.

O clipe foi dirigido por Giovanni Bianco, conhecido por seus trabalhos com Madonna e outros grandes nomes do meio artístico. O videoclipe foi gravado no Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

“Eu estava morrendo de vontade de trabalhar com a Ludmilla. Ela é inspiradora, forte, poderosa, dona da própria vida, uma mulher de uma potência enorme”, afirma Giovanni.

Ludmilla comemora: “Foi uma grande honra poder concluir a realização deste projeto. Poder dar continuidade agora com o lançamento do álbum e o primeiro clipe é muito realizador. Fizemos com muito carinho para que tudo saísse perfeito”.

O álbum Hello Mundo também traz parcerias com nomes como Anitta, Jão, Léo Santana, Ferrugem e Simone & Simaria. Duas músicas do projeto já foram divulgadas: Favela Chegou, feat com Anitta, e A Boba Fui Eu, parceria com Jão.

No perfil oficial dela no Instagram, Ludmilla divulgou trecho do clipe de Flash. Confira.