Ludmilla lança clipe caseiro da música ‘Espelho’; assista

A cantora Ludmilla. Foto: Instagram/@ludmilla

Ludmilla lança o clipe de Espelho com a participação de fãs que enviaram trechos de vídeos da coreografia gravados de forma caseira. “Obrigada todos os meus fãs maravilhosos que participaram dos desafios, obrigada Instagram e todo o time que trabalhou no projeto ‘Eu no clipe da Lud’. Uma música tão especial só poderia ter um clipe especial também. Tá lindo demais!”, escreveu nas redes sociais.

A canção Espelho, que faz parte do álbum A Danada Sou Eu, fala do relacionamento entre Ludmilla e Brunna Gonçalves. Elas se casaram em dezembro do ano passado, mas já estavam há três anos juntas.

Além dos fãs, o clipe conta com a participação de influenciadores digitais como Camila Coelho, Foquinha e Alvaro. A produção é inspirada nos conhecidos challenges, que são vídeos em que internautas brincam de trocar de roupa rapidamente ou fazem maquiagem e aceleram o processo.

Assista ao vídeo:

Ludmilla esteve internada por causa de uma pielonefrite, mas recebeu alta do hospital no último dia 17.