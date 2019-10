Ludmilla grava funk com Cardi B: 'a rapper mais legal do mundo'

A funkeira Ludmilla e a rapper Cardi B no estúdio onde gravaram música em parceria. Foto: Renata Meirelles/Cedida pela assessoria de Ludmilla

A cantora Ludmilla gravou uma música em parceria com a rapper Cardi B. As duas passaram a madrugada desta quinta-feira, 17, em um estúdio em Nova York para produzir o novo single.

"A madrugada mais feliz da minha vida", escreveu a funkeira ao publicar um story no Instagram em que aparece com a norte-americana. "Já podemos adiantar que vem um funk sucesso por aí", disse a assessoria de imprensa de Ludmilla.

Em uma publicação na rede social, a brasileira mostrou dois momentos ao lado de Cardi B e fez um longo agradecimento a Deus pela "realização desse sonho".

"Eu não tenho manager internacional, quem me acompanha sabe que nunca foquei em carreira internacional e vou explicar os principais motivos: 1-por não acreditar tanto no meu potencial, 2-por acreditar nas palavras que me disseram que 'isso (carreira internacional) não era pra mim' e 3-não sei falar inglês", escreveu ela.

Ludmilla continuou: "eu tenho um coração puro, não fujo da luta e não sou capaz de passar por cima de ninguém por absolutamente nada nessa vida. Eu sabia que a minha hora iria chegar, foi difícil guardar esse segredo de vocês por tanto tempo".

A cantora brasileira ainda colocou uma frase em inglês, afirmando que "hoje realizei o sonho de cantar com a rapper mais legal do mundo". Cardi B, recentemente, fez parceria com Anitta após uma troca de mensagens no Twitter.