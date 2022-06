Ludmilla é única sul-americana indicada a prêmio BET Awards 2022

Ludmilla foi a única sul-americana indicada ao BET Awards 2022. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

A cantora Ludmilla comemorou uma indicação importante a um prêmio internacional nesta quarta-feira, 1º. A artista será a única sul-americana a concorrer ao BET Awards 2022, a maior cerimônia do mundo que celebra personalidades negras.

Ela concorrerá à categoria de Melhor Artista Internacional e disputará a premiação com os artistas Dave, do Reino Unido, Dinos, da França, Fally Ipupa, da República Democrática do Congo, Fireboy DML, da Nigéria, Little Simz, do Reino Unido, Tayc, da França, Tems, da Nigéria, e o grupo Major League DJz, da África do Sul.

No Instagram, a cantora compartilhou vídeos do momento em que ficou sabendo haver sido indicada. Nos registros, ela aparece em uma reunião com a equipe e fica sem acreditar. "Igual a Doja Cat e a Beyoncé, tipo isso?", brinca em um trecho.

Na legenda da publicação, Ludmilla disse que estava "sem palavras" e que não poderia ter recebido um presente melhor no ano em que celebra 10 anos de carreira. "São anos de luta e dificuldade, mas também de muita alegria e momentos bons como esse", escreveu.

Ela afirmou que a conquista não estava nem em seus "melhores sonhos". "Só de ser indicada, já estou muito feliz", finalizou.

Veja a postagem:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais