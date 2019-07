Ludmilla e Silva comemoram lançamento de novo single ‘Um Pôr do Sol na Praia’

Ludmilla e Silva no clipe de 'Um Pôr do Sol na Praia'. Foto: Reprodução/ YouTube

Ludmilla e Silva lançaram nesta sexta-feira, 19, o novo single Um Pôr do Sol na Praia. Essa é a primeira parceria dos artistas em uma canção.

“Sempre admirei a Ludmilla, desde que ela apareceu com o hit Fala Mal de Mim. A voz dela é linda. Ela compõe muito bem e é uma artista completa. Nós tínhamos alguns amigos em comum e eu resolvi mandar pra ela a versão demo da música. Ela gostou de primeira”, relata Silva.

Ludmilla também está animada com a parceria. “Estar ao lado do Silva, que é um artista que eu admiro e gosto muito foi incrível. A música traz uma vibe gostosa e leve para curtir com toda a galera. Espero que o público goste e cante junto conosco”, disse a cantora.

O clipe de Um Pôr do Sol na Praia foi dirigido por Rafa Costakent e Ivan Abujamra e traz elementos de metalinguagem do início ao fim, com direito a técnicas cinematográficas. As imagens foram gravadas no litoral de São Paulo.

Assista ao vídeo: