Ludmilla e Luísa Sonza recebem mãe de Mc Kevin no ‘Numanice’

Ludmilla, Valquiria Nascimento e Luísa Sonza Foto: Twitter/ @SquadBrumilla

Aconteceu neste sábado, 3, o Numanice, em São Paulo. O show de Ludmilla contou com a participação da mãe do MC Kevin. Além disso, Luísa Sonza marcou presença no evento.

Isso porque, recentemente, Luísa cantou com Ludmilla no Lud Sessions, projeto musical da carioca que convida amigos para performar covers. Neste último lançamento, as duas artistas fizeram um tributo ao falecido MC.

Enquanto cantavam o hit Doutora 3, que entrou para o medley da parceria das cantoras, Valquiria Nascimento, mãe de Kevin, foi convidada para subir no palco. O Lud Sessions foi lançado no dia 30 de junho e, no vídeo, a cantora deixou uma homenagem para MC Kevin:

Dedico essa última música ao meu eterno e querido amigo Mc Kevin. Para sempre em nossos corações”, diz a mensagem de Ludmilla no vídeo.