Ludmilla e Luísa Sonza curtem festa juntas no Rio de Janeiro

Ludmilla e Luísa Sonza lançam a parceria Café da Manhã nesta terça-feira, 8 Foto: Instagram/@luisasonza

Ludmilla e Luísa Sonza apareceram curtindo uma festa juntas no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 7. Luísa publicou fotos no perfil dela no Instagram e Ludmilla postou um vídeo em que as duas aparecem dançando ao som de Socadona, parceria dela com Mr Vegas.

“‘Nossa, você é tímida, né?’ Eu com os cria”, brincou a cantora na legenda do vídeo.

A publicação rendeu reações de personalidades como Fafá de Belém, Felipe Vilarim e DJ Will 22.

Luísa também comentou: “Dia perfeito”.

Veja:

Recentemente, as artistas anunciaram o lançamento de uma nova parceria: Café da Manhã, última faixa inédita do álbum Doce 22, de Luísa. Nas fotos que postou com Ludmilla, a cantora anunciou que o clipe e a música serão lançados na noite desta terça-feira, 8.

No sábado, 5, Luísa Sonza performou um trecho da parceria durante o festival Summer Pride, evento LGBTQ+ que ocorre no Hopi Hari, parque temático em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Cantei café da manhã de surpresa ontem acapela no show — LUÍSA SONZA (@luisasonza) February 6, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais