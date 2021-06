Ludmilla e Brunna Gonçalves renovam votos de casamento no Caribe

A cantora Ludmilla e a namorada Brunna Gonçalves. Foto: Instagram/@brunnagoncalves

A cantora Ludmilla e a sua mulher Brunna Gonçalves aproveitaram o Dia dos Namorados e uma viagem ao Caribe para renovar os votos de casamento.

A cerimônia ocorreu na ilha de Curaçao e também contou com o casamento da mãe da cantora, Silvana Oliveira, com o ex-segurança de Ludmilla, Renato Araújo.

Em seu Instagram, Ludmilla postou fotos da cerimônia com uma declaração à sua mulher. “Te amo”, escreveu a cantora. Brunna também postou fotos e colocou “Viva o amor” na legenda.

As duas se casaram oficialmente em 2019, quando Ludmilla surpreendeu Brunna organizando um casamento surpresa no dia do aniversário da dançarina.

Renato Araújo também postou fotos do casamento e se declarou à mulher. “Enfim casados te amo, amor meu. Que você continue sendo essa esposa, mulher, amiga, companheira maravilhosa. Sou apaixonado por você”.