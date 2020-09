Ludmilla é a primeira negra latina a alcançar 1 bilhão de reproduções no Spotify

A cantora Ludmilla. Foto: Instagram/@ludmilla

Ludmilla ultrapassou uma marca histórica de um bilhão de reproduções no Spotify. Agora, ela é a primeira cantora negra latina a conquistar o posto na plataforma de streaming musical.

A cantora comemorou o feito nas redes sociais: “Eu pisquei e vocês me deram um presente incrível: chegamos a marca de 1 bilhão de streams. A todos os meus fãs, muito obrigada do fundo do meu coração, vocês me fizeram chegar até aqui e são vocês que me impulsionam a fazer cada dia mais e melhor. Eu tenho os melhores fãs do mundo”, declarou.

Ludmilla lembrou do tempo em que começou na música, ainda na adolescência, com 15 anos, e que nunca imaginou onde chegaria na carreira.

“Pra uma mulher preta, que veio da baixada, isso é muito. E saber que sou a primeira negra latina a fazer isso só me impulsiona e me lembra que, sim, somos possíveis e cada vez mais estamos sendo mais e mais possíveis”, finalizou.