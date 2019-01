Ludmilla e a dupla Simone e Simaria lançam música sobre o lado bom de ser solteira

Ludmilla, Simone e Simaria cantando durante a gravação do clipe de 'Qualidade de Vida'. Foto: Instagram / @ludmilla

Ludmilla e a dupla Simone e Simaria lançaram a música Qualidade de Vida na quarta-feira, 9. Em uma mistura de funk e sertanejo, a canção fala sobre a superação de ex-namorados e as qualidades de ser solteira.

"E se meu ex me chamar, eu bloqueio. Se ele me ligar, eu rejeito. Solteira eu me deito, sem chifre eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto", canta Simaria.

Com apenas um dia de lançamento, Qualidade de Vida já atingiu mais de um milhão de visualizações no YouTube. Ouça: