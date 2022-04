Ludmilla completa 27 anos e ganha comemoração em show na Sapucaí

A cantora Ludmilla completou 27 anos e ganhou comemoração surpresa em camarote da Sapucaí. Foto: Wilton Junior/Estadão

A cantora Ludmilla completou 27 anos neste domingo, 24, e ganhou uma comemoração surpresa no Nosso Camarote, na Sapucaí. Durante apresentação no camarote, a plateia puxou um coro de 'parabéns' e Brunna Gonçalves, mulher da artista, surgiu com um bolo de aniversário no palco.

A celebração continuou no camarim, onde além de Ludmilla e Brunna, estavam L7nnon, Pedro Scooby, Cintia Dicker, Giovanna Lancellotti, Gabriel David e Carol Sampaio, amiga e promoter responsável pelo Nosso Camarote.

Depois da Sapucaí, a artista ainda promoveu uma festa com amigos próximos com o tema 'Uma noite na Jamaica' e ganhou muitas homenagens nas redes sociais, incluindo a declaração de Brunna.

"Você é escolhida por Deus e com certeza vai conquistar ainda mais esse mundão. Feliz aniversário meu amor, te amo muito minha vida. E vamos curtir seu dia do jeito que você mais ama e fazendo o que você mais sabe fazer: Festa", escreveu a dançarina.

Lud também publicou um vídeo com diversos momentos de sua vida e agradeceu: "Parabéns para mim, que orgulho da mulher que eu me tornei. Obrigada, Jesus, por mais um ano de vida".