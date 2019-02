Ludmilla comemora gravação de seu primeiro DVD: 'Sempre foi meu sonho'

Ludmilla se apresenta no Rio de Janeiro em 14 de fevereiro. Foto: Instagram/@ludmilla

Acumulando hits de sucesso como Hoje e Te Ensinei Certin, a funkeira Ludmilla se prepara para subir mais um degrau na carreira. Na próxima quinta-feira, 14, ocorre a gravação do primeiro DVD da cantora, Hello Mundo, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Em evento realizado para a imprensa, Ludmilla revelou algumas novidades e até deu uma palhinha de músicas inéditas. "Sempre foi meu sonho desde que eu comecei a cantar, mas cada vez ficava mais distante. Acho que tudo é na hora certa. Se eu fizesse o DVD tão grandioso como é esse, como eu queria, talvez não fosse ser tão f*** porque eu não estava preparada para isso", explicou.

Brilhando como cantora há sete anos, Ludmilla chega com o DVD para provar que seu talento vai muito além do funk. "Eu quero mostrar que não preciso de um rótulo, que eu sou uma cantora de verdade", justifica. Prova disso são as participações especiais, como a música em parceria com o cantor Jão. "Foi o mais inusitado, todo mundo se assustou. Eu amo Jão, sei cantar todas as músicas dele", disse, garantindo que a canção está emocionante.

A parceria mais aguardada do DVD é com a também funkeira Anitta. "Eu posso adiantar que todo mundo que ouvir não vai conseguir ficar parado. A bunda treme automaticamente", adiantou sobre a faixa Favela, que contará a história das duas artistas de forma resumida. O DVD ainda conta com a participação do baiano Léo Santana, da dupla Simone e Simaria e de Ferrugem.

A infraestrutura projetada para o show espanta pela grandiosidade. Serão três palcos interativos que vão mesclar glamour e tecnologia para receber o grande corpo de bailarinos da cantora. Juntos, compõem um grande palco para "formar uma narrativa", como a própria Ludmilla descreve. Os cinco figurinos da artista são assinados por Rodrigo Polack em parceria com a Ellus.

As inspirações para o novo trabalho vieram desde o início da carreira. A princípio chamada de Mc Beyoncé, Ludmilla revela que o DVD Experience Live da artista norte-americana foi uma grande referência na hora de criar sua própria versão. "Eu ficava voltando toda hora até conseguir fazer as notas vocais da Beyoncé", contou.

O DVD inédito reúne 24 músicas da cantora, trazendo um panorama completo da carreira da artista. São nove músicas inéditas, sendo uma em inglês, que serão reveladas apenas no dia do evento. Após a gravação do DVD, Ludmilla anuncia que Hello Mundo sairá em turnê pelo Brasil.

* Estagiária sob supervisão de Ludimila Honorato