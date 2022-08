Ludmilla bate mais de dois milhões de plays na estreia de novo álbum

'É lindo ver esse projeto alcançado tanta gente', diz Ludmilla. Foto: Ygor Marques

Repetindo os feitos dos lançamentos anteriores do Numanice, em que os números de streams foram sempre muito expressivos, a cantora e compositora Ludmilla bateu mais de dois milhões de plays em pouco mais de 24h da estreia de seu mais novo álbum, o Numanice ao Vivo, que celebra o pagode. A notícia vem acompanhada da informação que a artista bateu o próprio recorde e segue sozinha neste lugar no segmento.

“É lindo ver esse projeto alcançado tanta gente, mais bonito ainda é ver vocês abraçando e cantando essas músicas que saíram do meu coração. Tenho acompanhado de perto todo o lançamento e estou muito feliz e orgulhosa de ter insistido para ele acontecer. Acho que a gente nem se imagina mais sem o Numanice”, comemorou Ludmilla.

Anteriormente, o disco de estúdio Numanice #2 chegou a pouco mais de um milhão de plays em menos de 24h e todas as faixas figuraram no TOP 200.

Fazendo um histórico mais completo, o segundo trabalho do projeto da cantora, o Numanice ao Vivo, gravado no Pão de Açúcar, com as participações de nomes como Thiaguinho, Bruno Cardoso e Vou Pro Sereno, também contou com números superlativos para seu segmento: em uma semana, o trabalho contabilizou mais de 25 milhões de streamings nas plataformas digitais.

O EP Numanice, o primeiro do projeto, lançado em abril de 2020, teve todas as seis faixas inéditas no Top 100; e o single Amor Difícil, no Top 40.